Obiekt w Okmianach jest już gotowy. Nie jest to klasyczne centrum dystrybucyjne, lecz pierwsza w Polsce sortownia Amazona, czyli centrum „przepływowe”, jak obrazowo opisali to przedstawiciele firmy. To znaczy, że będzie odbierać produkty od sprzedawców i dostawców Amazona, a następnie przekazywać je do obiektów dystrybucyjnych firmy, zarówno tych działających w Polsce, jak i w całej Europie.

Kolejny Amazon przy A4

Centrum jest położone tuż przy autostradzie A4 i węźle Krzywa oraz drodze krajowej nr 94.