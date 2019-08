Dariusz Góral zaginął 26 marca. Mężczyzna był tego wieczoru na spotkaniu służbowym na Rynku. Nie znał miasta zbyt dobrze – dopiero od listopada 2018 r. realizował we Wrocławiu projekt dla firmy informatycznej. Na weekendy wracał do Kalisza, do żony Karoliny i dwójki małych dzieci.

We wtorkową noc razem z kolegami z pracy odwiedzili m.in. Bierhalle i Schody Donikąd. Rozstali się po kilku drinkach. Po godz. 22 mężczyzna zadzwonił do żony. Wymienili kilka SMS-ów, życzyli sobie dobrej nocy.