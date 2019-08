1 ZDJĘCIE 2005 r., katedra medycyny sądowej. Przekazanie ojcom redemptorystom czaszek uznanych za katyńskie. Od lewej: prof. Tadeusz Krupiński, o. Stanisław Golec, dr Jerzy Kawecki, prof. Zbigniew Rajchel (ŁUKASZ GIZA)

Wiele wskazuje na to, że czaszki, które znaleziono we Wrocławiu po wojnie, a po odzyskaniu niepodległości pochowano w Sanktuarium Golgoty Wschodu jako katyńskie, to w rzeczywistości szczątki więźniów z Gross-Rosen.