FlixBus uruchomił nowe połączenia zagraniczne. Kursy do Salzburga trwają już od tygodnia, a inauguracyjny przejazd odbył się 14 sierpnia. Trasa podróży przebiega m.in. przez Pragę i Pasawę i trwa ok. 11 godzin. Autobusy będą również jeździć do Kopenhagi od 21 sierpnia. Wyruszą z Krakowa, zatrzymując się na przystankach we Wrocławiu, Berlinie i Gedser. Pasażerowie spędzą w drodze ponad 13 godzin. Nowe linie będą kursować codziennie.

Mieszkańcy mogą także skorzystać z oferty przejazdów na wschód.