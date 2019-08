Przeszczepy wątroby do tej pory były wykonywane tylko w ośmiu szpitalach w całej Polsce. Teraz dołączył do nich 4. Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu. To drugi szpital w mieście, po Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, który wykonuje takie operacje.

Przeszczep wątroby to operacja skomplikowana

Pozwolenie na przeszczepy wątroby wrocławski szpital wojskowy uzyskał w Ministerstwie Zdrowia w 2015 r. – Ale dopiero ostatnie pół roku intensywnych przygotowań sprzętowych, kadrowych, logistycznych umożliwiło ożywienie programu przeszczepiania wątroby – mówi doktor Paweł Chudoba, ordynator chirurgii transplantacyjnej przy Weigla, a jednocześnie wojewódzki konsultant transplantologii klinicznej.