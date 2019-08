Do zdarzenia doszło 17 września 2018 r. 47-letni Grzegorz P. nie bardzo pamiętał, jak dokładnie wyglądał ten dzień. Wie, że wstał, wykąpał się i miał pójść szukać pracy, ale wylądował w barze przy Bogusławskiego.

Tam ktoś – nie wie kto – się do niego dosiadł i razem długo pili. Około godz. 17 był już na skrzyżowaniu ul. Jedności Narodowej i Daszyńskiego. Wszedł do warzywniaka i zaatakował 59-letnią sprzedawczynię nożem. Nie pamięta, czy od rana miał go przy sobie.

Chciał, by wydała mu pieniądze.