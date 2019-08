Jaskinia Wielka Śnieżna jest - jak do tej pory - najdłuższą i najgłębszą jaskinią odkrytą w Tatrach. Długość jej korytarzy to niemal 24 km, a różnica wysokości dochodzi do ponad 800 metrów. Nie wszystkie korytarze zostały jeszcze dokładnie zbadane.

W nocy z piątku na sobotę, w rejonie Przemkowych Partii na głębokości 500 metrów znalazło się sześciu grotołazów. Woda zalała wąski i niski korytarz o długości około 20 metrów, odcinając drogę odwrotu dwóm członkom wyprawy.