Małgorzata G. urodziła córkę 1 stycznia 2019 w domu we wsi w powiecie trzebnickim. Nikogo o tym nie poinformowała. Zebrany przez prokuraturę materiał dowodowy wskazuje, że po urodzeniu córki zawinęła ją w T-shirt, ręczniki i poszewkę i wyniosła do lasu. – Ukryła dziecko pod liśćmi. Następnego dnia zwłoki zabrała do domu i schowała do szafy – informowała prokuratura.

Nie żyła, bo nie płakała?

Sprawa wyszła na jaw, bo 18-latka poszła do jednego z wrocławskich szpitali na wizytę zupełnie niezwiązaną z ciążą.