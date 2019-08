Jarosław Gowin przyjechał do Wrocławia, by w poniedziałek promować kandydatów jego ugrupowania (Porozumienie) startujących z list PiS. Podczas rozmowy w Radiu Wrocław skupił się jednak na tematach ogólnopolskich.

Premierem Jarosław Kaczyński lub Mateusz Morawiecki

– Okres ostatnich czterech lat to był czas spektakularnego sukcesu gospodarczego, ale pamiętajmy, że to nie jest dane raz na zawsze. Zadaniem rządu jest to, aby owoce tego sukcesu były dzielone sprawiedliwie – mówił Jarosław Gowin w poniedziałkowym wywiadzie w Radiu Wrocław.