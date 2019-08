1 ZDJĘCIE TOMASZ PIETRZYK

Malowanie aktów na żywo, historia drag queens i dyskusja o tym, czy warto zatrudnić geja we Wrocławiu - to i wiele innych atrakcji czeka od 19 sierpnia na uczestników LGBT Festiwalu. Pierwsza edycja imprezy odbędzie się pod hasłem "Hej, jesteś OK!!!" i potrwa tydzień.