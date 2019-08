Zawody dla ludzi, którzy mają poczucie humoru i dystans do siebie - tak organizatorzy triathlonu dla Januszów i Grażyn opisują swoje wydarzenie. Fundacja Aktywni Ślężanie, zajmująca się przygotowaniem zawodów, dedykuje imprezę amatorom chętnym, by spróbować swoich sił w trzech dyscyplinach sportowych. W sobotniej edycji na starcie pojawiło się blisko 200 osób. Uczestnicy mieli do pokonania 1/8 trasy Ironman - najbardziej prestiżowych zawodów triathlonowych na świecie.