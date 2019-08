– Pacjentka, u której jako pierwszej stwierdzono ciąże, leczy się u nas od blisko roku. Wcześniej trzykrotnie podchodziła do procedury inseminacji. Kiedy wszedł w życie program dofinansowania miejskiego, zdecydowała się z niego skorzystać. Już po pierwszym zabiegu zapłodnienia in vitro zaszła w ciążę – mówi Anna Trawińska, kierownik kliniki Invicta we Wrocławiu, która współpracuje przy realizacji miejskiego programu leczenia niepłodności.

Potwierdzono także trzy kolejne ciąże, a na wyniki czeka kolejnych kilkanaście kobiet. – Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy skutecznie pomagać pacjentom i przyczyniać się do spełnienia ich marzeń – mówi Trawińska.