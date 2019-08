Przedstawicielki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet mają żal do Lewicy. Jak tłumaczą w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku, organizacja utworzyła zespół negocjacyjny upoważniony do rozmów o reprezentacji aktywistek na listach do parlamentu.

"Zażądałyśmy partnerskiego, poważnego potraktowania – zapewnienia reprezentacji Strajku Kobiet w parlamencie. Podałyśmy 9 nazwisk i nasze minimum negocjacyjne – jeden, kluczowy dla nas mandat" – piszą.

OSK twierdzi, że odbyło kilka rozmów z Koalicją Obywatelską, z którą – jak mówią działaczki – było im mniej po drodze ze względu na różnice programowe, ale one "przynajmniej się odbyły".