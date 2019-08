1 ZDJĘCIE Wybory parlamentarne 2019. Na zdj. od lewej Paweł Hreniak, Roman Kowalczyk i Marcin Krzyżanowski (Krzysztof Ćwik/Tomasz Pietrzyk)

PiS w piątek pokazał listy kandydatów do parlamentu. Do Sejmu wybierają się m.in. wojewoda Paweł Hreniak i kurator oświaty Roman Kowalczyk, a do Senatu - wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.