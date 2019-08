Śląsk o mistrzostwo Polski powalczy z nowym trenerem. Radosława Hyżego zastąpił Andrzej Adamek, który grał w Śląsku w latach 1998-2002. We Wrocławiu zdobył trzy mistrzostwa Polski. Później we wrocławskim klubie był też asystentem trenerów: Andreja Urlepa i Rimasa Kurtinaitisa. W roli szkoleniowca 47-letni Adamek pracował w Asseco Prokomie Gdynia i Stelmecie Zielona Góra. Prowadzi też reprezentację Polski U-18, z którą wywalczył awans do dywizji A w mistrzostwach Europy.