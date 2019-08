1 ZDJĘCIE Bp Ignacy Dec ()Fot. Mieczysaw Michalak / Agencja Gazeta)

W wywiadzie udzielonym publicznemu Radiu Wrocław biskup świdnicki Ignacy Dec, jeden z duchowych przywódców bandytów z Białegostoku, poucza, że: "Kościół powinien ciągle wracać do źródeł, do ewangelii, do nauki Chrystusa, do tradycji chrześcijańskiej [.]", "Kościół powinien wyciągać rękę pomocną do każdego człowieka. Bo w każdym człowieku się ukrywa Chrystus [.]".