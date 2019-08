Rozmowa z Piotrem Szymańskim, prezesem Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, członkiem rady ds. polityki mobilności przy prezydencie Wrocławia oraz doktorantem na Politechnice Wrocławskiej.

Mateusz Kokoszkiewicz: Czy decyzja urzędu miejskiego o wyznaczeniu jednego wydzielonego torowiska i trzech buspasów była dobra?

Piotr Szymański: - Prezydent Jacek Sutryk powiedział, że chce, by ruch samochodowy zmniejszył się o jedną czwartą. Wyznaczanie buspasów to jeden z kluczowych sposobów na to, by przyśpieszyć komunikację zbiorową i poprawić tę ofertę.