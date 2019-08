Ewa Trojanowska i Miłosz Kłosowicz stanęli przed sądem za blokowanie marszu Wielkiej Polski Niepodległej 11 listopada 2017 r.

Obywatele RP razem z przedstawicielkami Ogólnopolskiego Strajku Kobiet stali przy Przejściu Świdnickim na trasie marszu.

Zostali wtedy obrzuceni przez narodowców racami (jedna z kobiet była poparzona, do tej pory nie ustalono, kto za to odpowiada), butelkami, kamieniami. Byli też wyzywani od ku... i szarpani. Ale to oni, a nie narodowcy, stanęli przed sądem.