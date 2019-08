Liderzy lewicy: Robert Biedroń, Adrian Zandberg z Razem i szef SLD Włodzimierz Czarzasty przedstawili w poniedziałek propozycje swoich kandydatów do Senatu. Zapowiedzieli, że są gotowi do wystawienia ich we wszystkich stu okręgach.

Wybory parlamentarne 2019. Pakt senacki

Na konferencji w Warszawie nie padło jednak żadne nazwisko związane z Wrocławiem. Ale Lewica kandydata ma.

– Deklarację do walki o Senat złożył Bartłomiej Ciążyński – informuje Marek Dyduch, przewodniczący dolnośląskich struktur SLD. – Chce startować z okręgu nr 7.