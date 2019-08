W miniony weekend wrocławianie wygrali 46:44 z Falubazem Zielona Góra i nadal mogą zakończyć fazę zasadniczą na czele tabeli. Sparta w ostatniej kolejce (25 sierpnia) podejmie Unię Leszno i jeśli wygra co najmniej 11 pkt, to przeskoczy mistrza Polski i będzie rozstawiona w play-offach. A to oznacza, że w ewentualnym finale Spartanie mogą pojechać u siebie w drugim meczu o złoto zaplanowanym na 22 września.

Betard w pierwszej kolejce sezonu przegrał 40:50 z Unią, a przed jeszcze wyższą porażką zespół uratował znakomicie dysponowany Tai Woffinden (16 pkt w sześciu startach).