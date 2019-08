8 ZDJĘĆ Akcja edukacyjna KOD-u. Plakaty informujące o działaniach PiS pojawiły się w małych miejscowościach (Fot. KOD Dolnośląskie)

Wybory parlamentarne 2019. "Czy wiesz, że za rządów PiS ceny chleb podrożał o 1/3, a masło dwukrotnie?" - m.in. takiej treści plakaty zaczęli rozlepiać działacze KOD w gminach, w których wygrał PiS. Co tydzień aż do wyborów będą pokazywać, co PiS popsuł.