– Mamy dość tego, co się aktualnie dzieje. Jestem osobą LGBT, a Polska to mój kraj – powiedział radiu TOK FM pan Piotr. Podkreślił, że na prowadzonej przez fundację stronie internetowej stoppedofilii.pl są treści karygodne, m.in. porównujące osoby LGBT do pedofilów.

– Poczułem się osobiście dotknięty takimi porównaniami. Autorzy strony w sposób karygodny wypowiadają się też o edukatorach seksualnych, którzy w szkołach w rzetelny sposób przekazują naukową wiedzę na temat edukacji seksualnej, a nie jakieś zabobony – dodał pan Piotr.