1 ZDJĘCIE Kongres Świadków Jehowy na Stadionie Wrocław, 10.08.2019 (FOT . KRZYSZTOF ĆWIK)

- Każdy ma do prawo do osobistych wyborów. Nie zawsze będziemy je akceptować, ale jesteśmy dalecy od tego, by w agresywny sposób zmuszać innych do rezygnowania z nich - mówi Zbigniew Malarski, rzecznik prasowy wrocławskiego Kongresu Świadków Jehowy.