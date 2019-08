Do zatrzymania 38-letniego rowerzysty doszło w czwartek, 8 sierpnia, ok. godz. 4.20 na ul. Szewskiej. Strażnicy miejscy zauważyli go, bo jechał bez oświetlenia, dodatkowo w miejscu obowiązywania zakazu ruchu.

Gdy chcieli wylegitymować mężczyznę, ten zaczął uciekać. Został zatrzymany po krótkim pościgu. Był agresywny wobec strażników i próbował się im wyrwać, więc funkcjonariusze użyli gazu. Uspokoił się, dopiero gdy założyli mu kajdanki.

Gdy zajrzeli do jego plecaka, znaleźli woreczek strunowy z białym proszkiem i nożyce do przecinania metalu.