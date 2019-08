Elżbieta Witek została wybrana nowym marszałkiem Sejmu. Głosowało na nią 245 z 419 posłów.

- Jestem jedną z was. Nie czuję się od was lepsza i każdy z was jest ważny - powiedziała po ogłoszeniu wyników. I dodała, że w Sejmie jest już od 14 lat i nie można jej odmówić doświadczenia i kwalifikacji moralnych do pełnienia funkcji marszałka.

- Możemy się spierać. Różnimy się światopoglądowo, ale nie używajmy na tej sali inwektyw. Możemy krytykować zachowanie, ale nie człowieka.