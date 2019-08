1 ZDJĘCIE Robert Biedroń odpiera zarzuty o nepotyzm i umieszczenie Krzysztofa Śmiszka jako lidera wrocławskiej listy do Sejmu. W TOK FM mówi: - Jest jednym z założycieli Wiosny. Mam go schować do szafy? (TOMASZ PIETRZYK)

Wybory parlamentarne 2019. Robert Biedroń w TOK FM bronił się przed zarzutami o nepotyzm przy układaniu wrocławskiej listy do Sejmu, gdzie "jedynką" będzie tu jego partner Krzysztof Śmiszek. - Jest jednym z założycieli Wiosny. Mam go schować do szafy i powiedzieć do widzenia? - pytał.