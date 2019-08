4 ZDJĘCIA Od lewej: Richard Baer, Josef Mengele i Rudolf Hoess (Karl-Friedrich Höcker z Yad Vashem / domena publiczna / Wikimedia Commons)

Dziennikarka i pisarka Joanna Lamparska dotarła do tajemniczego laboratorium medycznego z czasów II wojny światowej, należącego do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Zbudowano w nim linię do przygotowywania preparatów medycznych uzyskiwanych z ciał więźniów.