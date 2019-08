Przypomnijmy, że zwłoki Brunona Kwietnia odkryto ok. godz. 9 rano, gdy do zajmowanej przez niego celi wszedł funkcjonariusz. Kwiecień dzielił celę z innym osadzonym Zenonem S., który rozpoczął wcześniej pracę w więziennej kuchni.

Brunon Kwiecień nie żyje. Wyniki sekcji zwłok

Jak ustalono w toku śledztwa, obaj więźniowie wyszli przed celę ok. godz. 7.20. Następnie Zenon S. udał się do pracy, zaś Brunon Kwiecień wrócił do celi.

Funkcjonariusze próbowali go reanimować. – Na miejsce natychmiast wezwano zespół pogotowia ratunkowego, który po kontynuacji akcji reanimacyjnej stwierdził zgon mężczyzny – mówiła ppłk Elżbieta Krakowska, rzeczniczka prasowa dyrektora generalnego Służby Więziennej.