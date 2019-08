W 2014 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim cudzoziemcy na załatwienie legalizacji pobytu czekali 66 dni, teraz – do 328. To najgorszy wynik w kraju, który w swoim raporcie pokazała Najwyższa Izba Kontroli, porównując dane z województw: wielkopolskiego, pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego i lubelskiego.

W tamtejszych urzędach wojewódzkich też się czeka, ale krócej niż we Wrocławiu – od 116 do 316 dni. To i tak za długo, bo jak stwierdził NIK, „powinny się one zakończyć najpóźniej w terminie do 90 dni”.