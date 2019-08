Karolina Baumann, siostra Benedykta ze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Kłodzku marzyła, by pojechać na owsiakowy festiwal do Kostrzyna nad Odrą. Żegnając się ze znajomymi napisała: – Proszę o modlitwę, bo to mój debiut, a szykuje się lekki hardcore.

Opisywała na FB swoją przygodę, prowadząc „Dziennik festiwalowy”. Oto, co w nim zapisała…

Dzień pierwszy

Wchodzę do pociągu relacji Wrocław – Kostrzyn nad Odrą. Ze mną radosny tłum. Po całym peronie niesie się dziki, pierwotny, wydobywający się z jakiegoś wyjątkowo wytrzymałego męskiego gardła ryk: „WOODSTOOOOOOOOCK!!!”.