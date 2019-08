O godzinie 9 oddziałowy otwiera drzwi celi zakładu karnego nr 1 przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu. Ma zabrać osadzonych do lekarza okulisty. Wśród nich jest Brunon Kwiecień, który odsiaduje tam karę dziewięciu lat pozbawienia wolności za to, że chciał wysadzić w powietrze budynek sejmowy wraz z prezydentem i premierem.

Kwiecień nie sprawia w więzieniu żadnych problemów. Jest zakwaterowany w celi dwuosobowej, ale we wtorek rano siedzi sam. Jego kolega wyszedł pracować w więziennej kuchni.