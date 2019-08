We wtorek rano znaleziono go martwego w więzieniu przy ulicy Kleczkowskiej. Był zakwaterowany w celi dwuosobowej, ale tego dnia od wczesnego rana był w niej sam. Jego kolega wyszedł do pracy w więziennej kuchni.

Śmierć Brunona Kwietnia. Ministerstwo: To nie było samobójstwo

Około godz. 9 rano funkcjonariusz oddziałowy przyszedł po niego, by zaprowadzić go na wcześniej umówioną wizytę u okulisty. Więzień już nie żył. Próby reanimacji okazały się bezskuteczne.

– Na miejsce natychmiast wezwano zespół pogotowia ratunkowego, który po kontynuacji akcji reanimacyjnej stwierdził zgon – informuje ppłk Elżbieta Krakowska, rzeczniczka prasowa dyrektora generalnego Służby Więziennej.