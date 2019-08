1 ZDJĘCIE I Memoriał Adama Wójcika zorganizowano w hali AWF (MIECZYSŁAW MICHALAK)

Od 20 do 22 września w hali Orbita potrwa II Memoriał Adama Wójcika. Oprócz Śląska we Wrocławiu zagra mistrz Belgii BC Oostende oraz trzecia drużyna Energa Basket Ligi Asseco Arka Gdynia. Turniej będzie okazją do oddania krwi oraz zarejestrowania się w bazie potencjalnych dawców szpiku.