Do wypadku doszło ok. 14.30. Z nieznanych przyczyn jeden z autokarów najechał na tył drugiego. Autobusami przewożeni byli pracownicy Electroluxu, którzy jechali z fabryki w Oławie do Grodkowa. W sumie ok. 70 osób.

Na miejscu cały czas pracują służby. W pierwszej kolejności straż pożarna wyciągnęła zakleszczonego kierowcę jednego z autobusów. - Był świadomy, a jego stan określono jako stabilny. Został jednak natychmiast przewieziony do szpitala - informuje bryg. Krzysztof Gielsa ze straży pożarnej w Oławie.