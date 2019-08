Kolejny odcinek drogi wojewódzkiej nr 342 idzie do remontu. W nocy z piątku (9 sierpnia) na sobotę (10 sierpnia) utrudnienia w ruchu rozpoczną się na ulicy Pełczyńskiej - na odcinku od ul. Kominiarskiej do Podbiałowej. Kierowcy samochodów osobowych jadący od strony Obornik Śląskich w kierunku centrum Wrocławia będą musieli skorzystać z objazdu wyznaczonego ulicami: Kominiarską, Miętową, Meliorancką do Sułowskiej.

Remont ulicy Pełczyńskiej potrwa 12 miesięcy. Ruch w kierunku Obornik Śląskich od ul.