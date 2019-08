Ten projekt to sygnał, że zmienia się coś w sposobie myślenia o mieście i jego dalszym rozwoju. Zebrane podczas konsultacji opinie mieszkańców mogą pomóc przemodelować Wrocław od środka i urządzić go bardziej z głową. To niezbędne, by zminimalizować choćby problemy komunikacyjne.

Jeśli uda nam się stworzyć osiedla kompletne, zlikwidujemy szereg niepotrzebnych podróży, które są powodem uciążliwych korków. Jeśli mieszkańcy na miejscu będą mieć szkoły, gdzie mogą uczyć się ich dzieci, nie będą musieli ich wozić na drugi koniec miasta.