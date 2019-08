Minął tydzień od deklaracji Barbary i Bogdana Zdrojewskich, że będą kandydować do Senatu z dwóch wrocławskich okręgów: siódmego i ósmego. „Liczę na poparcie dotychczasowych wyborców, Koalicji Obywatelskiej i wszystkich sił opozycyjnych – napisała wtedy na Twitterze Barbara Zdrojewska ciesząc się „z podobnej, choć trudniejszej decyzji męża”.

Bogdan Zdrojewski dostał propozycję startu z „jedynki” do Sejmu, ale odmówił. PO zaproponowało ją więc Barbarze Zdrojewskiej. Ale ona zrobiła to samo co mąż.