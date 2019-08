Po łatwym zwycięstwie z Portoryko (3:0) i męczarniach z Tajlandią (3:2) na Polki czekał prawdziwy test. Serbki to mistrzynie świata i srebrne medalistki z igrzysk w Rio de Janeiro, które we wrocławskim turnieju nie straciły nawet seta. Mimo to biało-czerwone postawiły im trudne warunki.

Tokio 2020. Polki zostawiły serce na parkiecie

Uskrzydlone wsparciem trybun Polki wygrały pierwszego seta 25:21. Podopieczne Jacka Nawrockiego grały jak w transie i nie popełniały błędów.