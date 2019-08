Reprezentant Polski i wychowanek Stali Gorzów Wlkp. w finałowej rundzie ruszył jako ostatni, ale zdołał wyprzedzić rywali i to on wygrał pierwsze od lat Grand Prix we Wrocławiu. I dokonał tego w stylu swojego idola Tomasza Golloba – ostrym wejściem pod rywala, którym był Martin Vaculik. Zmarzlik w finale był też lepszy od aktualnego mistrza Europy Leona Madsena i bardzo szybkiego we wcześniejszej fazie zawodów Janusza Kołodzieja.

Widowiskowe Grand Prix

Według kibiców i obserwatorów sobotnie Grand Prix należało do jednego z najlepszych w ostatnich latach.