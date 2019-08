Wydalony ze stanu kapłańskiego Jacek M. stał się jednym z nieformalnych liderów wrocławskich nacjonalistów. Dwa lata temu współorganizował marsz, w którym wzięło udział około 1,5 tys. narodowców.

– To, że synagogi mogą tutaj stać, na naszej polskiej ziemi, to, że Dutkiewicz i Żydzi mogą w nich się upajać talmudyczną nienawiścią, to jest tylko wynik naszej tolerancji, graniczącej z brakiem roztropności. Niech tego się dowiedzą: nasze ulice, nasze kamienice! – wykrzykiwał na rynku były ksiądz. – Bądźcie bezlitośni i radykalni w walce ze złem i talmudyzmem!