Przerwa techniczna na basenie przy Wejherowskiej to wymóg wynikający z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach i basenach. Przepis nakazuje, by przynajmniej raz w roku opróżnić niecki basenowe, gruntownie je umyć i dezynfekować. W związku z tym od 5 do 31 sierpnia na krytej pływalni Orbita przy ul. Wejherowskiej 34 będzie trwała przerwa technologiczna, podczas której spuszczona zostanie woda z obu niecek basenowych.