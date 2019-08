27-letni Živulić w ostatnim sezonie grał dla cypryjskiego Pafos FC. W 26 meczach zanotował jedną asystę, ale skończył mu się kontrakt, więc do Wrocławia trafi za darmo. To dobra okazja dla WKS-u, gdyż serwis internetowy Transfermarkt.de wycenia wartość Chorwata na 450 tys. euro. Przed transferem do Pafos Živulić zdobył mistrzostwo Czech z Viktorią Pilzno, tam nie odgrywał jednak pierwszoplanowej roli i wystąpił tylko w 18 meczach. Prezentował też barwy innej czeskiej drużyny, FC Fastav Zlín, z którą sięgnął po puchar Czech.