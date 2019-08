– Na warsztatach upychaliśmy do skrzynek kawałki cegły, słomę, sznurki, tekturę i szyszki – mówi Karolina Duniec z wrocławskiej spółki Kruk. – Chodzi o to, by owady mogły się tam schronić i do budek nie dostały się ptaki. To domki dla pszczoły murarki, która w przeciwieństwie do tych miododajnych działa w pojedynkę, a nie w roju i nie potrzebuje uli. Mogą się tam ukryć także trzmiele czy choćby motyle.

Murarki nie produkują miodu, ale świetnie zapylają. Pod tym względem są bardziej robotne od tych miodnych.