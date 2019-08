- Czekamy na przyłączenie latarni i założenie nowych liczników. Firma Tauron zobowiązała się wykonać to do 15 lipca - mówił nam kilka tygodni temu Bartosz Nowak z Wrocławskich Inwestycji. To ta spółka miejska nadzorowała przebudowę ul. Hubskiej i Pułaskiego. Jest już sierpień, tymczasem prądu dalej nie ma. Na początku wykorzystywany był jeszcze ten z budowy, ale niedługo po jej zakończeniu, został odcięty i od tego czasu nowe ulice pogrążone są w ciemnościach. - Dostawca energii zastrzega sobie, że na zrealizowanie dostaw prądu potrzebuje minimum 30 dni.