Rozmowa z Bogdanem Zdrojewskim, byłym ministrem kultury, prezydentem Wrocławia w latach 1990–2001

Magdalena Kozioł: „Trzeba postawić sprawę jasno: żadnych spadochroniarzy na listach. Trzeba szukać naturalnych autorytetów związanych z danym okręgiem wyborczym, ludzi rozpoznawalnych” – mówił pan po analizie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jak to się ma do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która właśnie została liderką wrocławskiej listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu?