Karolina Kijek: Żałujesz, że odpowiedziałeś, że te homofobiczne napisy ci się nie podobają?

Przemysław Witkowski: Dzisiaj, wiedząc, co będzie dalej, tobym pewnie spieprzał.

Czujesz strach?

– Jakbym się nie bał, to byłoby trochę dziwne. Zostałem znienacka brutalnie pobity. Mam rodzinę, dziewczynę, przyjaciół i pracę, którą lubię. W tym tygodniu wychodzę z domu głównie do lekarza. A jak idę, to się rozglądam. Wybieram ulicę, gdzie jest monitoring. Mam nadzieję, że ten niepokój z czasem minie.