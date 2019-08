Ulica Ubocze, przy której powstaje osiedle Archicomu Akacjowy Zakątek, to przecznica ul. Strachocińskiej. Jeszcze kilkanaście lat temu wyłożona była kocimi łbami. Po nierównym bruku dojeżdżało się niegdyś do XIX-wiecznego folwarku, który dał początek dzisiejszemu osiedlu Wojnów. Wtedy był to Deutschmann Weg, czyli droga Deutschmanna. Tak nazywał się właściciel folwarku. Same gospodarstwo w związku z lokalną legendą nosiło miano Drachenbrunn (Smocza Studnia) i od niego wzięła się nazwa dawnej wsi.