Aquapark we Wrocławiu wyda na nowe inwestycje 9,4 mln zł brutto, czyli o półtora miliona mniej niż założył. Zgodnie z umową wykonawca będzie miał 11 miesięcy na zrealizowanie inwestycji od momentu zawarcia umowy. Oznacza to, że w kolejnym sezonie letnim goście aquaparku będą mieć do dyspozycji dwa dodatkowe baseny zewnętrzne, budynek przebieralni z 564 szafkami wraz z zapleczem sanitarnym i kasy biletowe.

Aquapark Wrocław jest już za ciasny

- Cieszymy się, że inwestycja będzie dużo tańsza niż zakładaliśmy – mówi Grzegorz Kaliszczak, prezes Wrocławskiego Parku Wodnego. – Założeniem koncepcji, na bazie której wykonawca zrealizuje teraz projekt, jest jeszcze lepsze zagospodarowanie naszego terenu, zwiększenie jego atrakcyjności i szybsza obsługa gości przy kasach.