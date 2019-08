Wrocławianka sprzedaje figurki przypominające Matkę Boską. „Cipkomaryjka” ma waginę, co zdaniem autorki nawiązuje do kultu bogini Ziemi. – Nie chcę nikogo urazić, to ważne dla mnie symbole – przekonywała.

Celem Kulczyńskiej było stworzenie kieszonkowej porcelanowej kapliczki, która wisząc na drzewie, miała uchronić je przed ścięciem. Stąd nazwa trwającego od 2017 r. projektu „Goddes save the trees”. Teraz „cipkomaryjka” ma jednak wspierać tęczę i wszystkie osoby, które identyfikują się ze środowiskiem LGBT. – To są moi przyjaciele.