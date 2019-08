Z okazji festiwalu stworzyliśmy specjalny newsletter, w którym piszemy o wszystkim, co ważne dla jadących na Pol'and'Rock. Zapiszcie się lub powiedzcie znajomym: http://wyborcza.pl/festiwalowy

Tegoroczny festiwal Pol'and'Rock potrwa do 3 sierpnia. Szacuje się, że w tym czasie do Kostrzyna nad Odrą przyjedzie nawet 250 tys. osób z całej Polski i Europy. Część z nich dotrze specjalnymi pociągami podstawionymi przez Przewozy Regionalne. Nie było to jednak pewne.

Przez ostatnie tygodnie trwały przepychanki związane z uruchomieniem dodatkowych połączeń kolejowych dla tysięcy uczestników imprezy.